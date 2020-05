İstanbul Havalimanı'nda taksilere yeni korona virüs önlemleri - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda taksilere yeni korona virüs önlemleri

İstanbul Havalimanı'nda korona virüs kapsamında yeni uygulamalar devreye sokuluyor

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, uçak seferlerinin 28 Mayıs'ta başlayacağını söylemesinin ardından tüm önlemler alınmaya başlandı. İstanbul Havalimanı'nda korona virüs önlemleri kapsamında taksilerin içine yolcu ile şoförün temasını kesmek için şeffaf bariyerler yerleştirildi.

" İstanbul Havalimanı taksilerinde artık yolcuların ateşi ölçülerek araçlara alınacak "

Uçuşların başlayacağı 28 Mayıs'a kadar hazırlıklarını hızlandıran havalimanı yönetimi gerekli önlemleri devreye sokmaya başladı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ile İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatifi ortak bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu uçuşların başlayacağı 28 Mayıs'ta taksilerin müşterilerine nasıl hizmet vereceği konusunda yeni kurallar getirildi. Getirilen kurallar kapsamında artık İstanbul Havalimanı taksilerine binen tüm yolcuların ateşi ölçülerek taksilere alınacak. 28 Mayıs'ta uygulamaya girecek olan yeni kuralları İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooparatif Başkanı Fahrettin Can, gazetecilere açıkladı.

Yolcu ile şoförün temasını kesmek için tüm araçlara şeffaf bir bariyer takıldığını söyleyen Can, "28 Mayıs ile ilgili bizde tüm önlemlerimizi aldık. Bu korona virüs ile ilgili olarak İGA Yönetimiyle birlikte çalışıyoruz. Kendimiz araçların içine bir bariyer yaptık. Lastikten bir bariyer. Bu bariyerle yolcuların şoförlerle temasını engelledik. Şoförlerimiz zaten maskeli olacak. Yolcularımızın da maskeli binme mecburiyeti vardır. Bunun dışında araçlarımız her seferinde yolcunun eliyle dokunduğu her yer dezenfekte edilecek. Daha sonra ise araçlarımız 48 saatte bir de komple dezenfekte edilecek. İç Hatlar ve Dış Hatlar terminalleri önünde gerekirse araca binmeden önce yolcularımızın ateşlerini ölçeceğiz. Yolcuların çantaları bagajları bizim görevlendirdiğimiz eldivenli, maskeli görevliler tarafından taksilere koyulacak. Yolcularımız indiği yerde ise kendisi bagajını alacak. Araçlarımıza iki kişi veya aile olursa en fazla üç kişi binebilecek. Araçlarımıza maskesiz binilemeyecek ancak maskesi yoksa terminal içerisinden temin edememişse yolcularımız biz araçların içerisinde bulundurduğumuz maskelerden kendilerine vereceğiz. Şoförlerin her sabah ateşleri ölçülecek ayrıca şoförler peronlardan yolcu ile çıkış yaparken hem yolcunun hem de şoförün ateşini ölçeceğiz. Araçlara dezenfekten bıraktık yolcularımız kullansın diye" dedi.