İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TAM KAPANMA HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

İSTANBUL, DHA

Tam kapanma kararının ardından İstanbul Havalimanı'nda yolcu hareketliliği yaşanıyor. Özellikle iç hatlarda yaşanan hareketlilikte, dün akşam açıklanan kararın hemen ardından bilet alanlar ile ileri tarihli uçak biletlerini öne çeken yolcular etkili oluyor. Bazı yolcular ise bilet bulamamaktan dolayı sıkıntı yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada ülke genelinde 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs'ta 05.00'a kadar sürecek 'tam kapanma'ya geçileceğini bildirmişti. 17 günlük tam kapanmanın başlamasına iki gün kala İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yolcu hareketliliği meydana geldi.

TAM KAPANMA ÖNCESİ İSTANBUL'U TERK EDİYORLAR

Ramazan Bayramı'nı da içine alan 17 günlük süreyi memleketlerinde geçirmek isteyenler, İstanbul'dan ayrılmaya başladı. Ailesiyle birlikte Malatya'ya giden Dilek Bayram, tam kapanma sürecinde memleketlerinde olmak istediklerini söyledi. Bayram, Biz Malatyalıyız. İşimiz gereği buradayız, işimiz, evimiz burada. Kısıtlama var ve memlekete gidiyoruz. Orada rahat ediyoruz. Gittiğimiz yer merkezi değil, müstakil. Dolayısıyla kimseyle iletişimimiz yok, temasımız yok. O nedenle sakin olduğu için orayı tercih ediyoruz. Kısıtlama olmamış olsaydı bayrama iki gün kala gidecektik. Kısıtlamadan dolayı önceye aldık dedi.

10 GÜN DAHA KALACAKTIK

Babasının rahatsızlığı için İstanbul'da bulunan Vedat Tontuş da tam kapanma kararının ardından memleketine dönüş tarihini erkene çekmek zorunda kaldı. Hasta babasının yanında 10 gün daha bulunmayı planladığını ancak tam kapanma kararının ardından ailesiyle Malatya'ya dönmek zorunda olduğunu belirten Tontuş, Babam rahatsızdı onun için buraya gelmiştik. Şimdi de kısıtlama başlayınca erkenden gitmek istiyoruz. Kısıtlama gelmeseydi 10 gün kadar daha kalacaktık. Kısıtlama ile en doğrusu yapıldı diye konuştu.

Dalaman'a uçağı olan Mehmet Sami ise, İş için İstanbul'daydım. Bu şekilde sokağa çıkma yasağı çıkınca mecbur gitmek zorunda kaldım. Yasak süresince de burada kalamayız zaten o nedenle geri dönüyorum ifadelerini kullandı.

SEYAHAT SIKINTISI OLMASIN DİYE İZMİR'E GİDİYORUM

Tam kapanma öncesi İzmir'e giden Mertcan Ağ, 'Babam rahatsız olduğu için onu hastaneye getirdim. Tedavisi burada devam ediyor şimdi yasaklar başlayacak. Ben de yasaklar gelmeden memleketime ailemin akrabalarımın yanına gidiyorum. Kısıtlama kararı gelmeseydi kalacaktım ama tam kapanma nedeniyle seyahat sıkıntısı olmasın diye İzmir'e gidiyorum şeklinde konuştu.