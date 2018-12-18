İstanbul Havalimanı'nda Taşınma Toplantısı

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na planlanan büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapılıyor.

ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na planlanan büyük taşınma öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında toplantı yapılıyor.



İstanbul Havalimanı'nda saat 15.00'da başlayan toplantıya Bakan Turhan'ın yanı sıra Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.



Görüntü Dökümü:



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-Bakan Mehmet Cahit Turhan gelişi



-Terminalden görüntüsü



-detay görüntüler - İstanbul

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