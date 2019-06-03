Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

24 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yolcu yoğunluğu, bayram arifesinde de sürdü.

İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yolcu yoğunluğu, bayram arifesinde de sürdü.
Bayram tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenlerin İstanbul Havalimanı'ındaki yolcu hareketliliği arife gününde de sürdü.
Yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali girişinde, bilet kontuvarlarının önünde ve uçaklara geçişteki arama noktalarında zaman zaman kuyruklar oluştu.
Uçuşların yoğun olduğu saatlerde havalimanında hareketlilik daha da artarken hem İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, hem hava yolu şirketleri, hem de diğer birimler gerekli tedbirleri aldı.
İGA, bayram süresince havalimanındaki operasyonların sorunsuz işlemesi için ilave personel ve ekipman takviyesi yaparken, havayolu firmaları da tatil noktalarına sefer sayılarını artırdı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:59 Kaynak: AA
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