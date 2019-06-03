İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
1 saat önce
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yolcu yoğunluğu, bayram arifesinde de devam etti.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:33
Havalimanı'nda Ramazan Bayramı
tatili dolayısıyla başlayan yolcu yoğunluğu, bayram arifesinde de devam etti.
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