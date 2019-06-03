Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu
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İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu

1 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yolcu yoğunluğu, bayram arifesinde de devam etti.

İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu, System.String[]
İstanbul Havalimanı'nda Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla başlayan yolcu yoğunluğu, bayram arifesinde de devam etti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:33 
Ramazan Bayramı, İstanbul, Ekonomi
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