İstanbul Havalimanı'nda telefon kaçakçılarının ilginç yöntemi kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda telefon kaçakçılarının ilginç yöntemi kamerada - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda telefon kaçakçılarının ilginç yöntemi kamerada

6 saat önce

Enver ALAS / İSTANBUL Havalimanı'nda, Rusya'dan getirdikleri 50 bin lira değerinde 253 adet telefonu kaçak yollardan sokmak isteyen 4 kişinin başvurdukları ilginç yöntem güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Havalimanı'nda telefon kaçakçılarının ilginç yöntemi kamerada, System.String[]

Enver ALAS/  İSTANBUL Havalimanı'nda, Rusya'dan getirdikleri 50 bin lira değerinde 253 adet telefonu kaçak yollardan sokmak isteyen 4 kişinin başvurdukları ilginç yöntem güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralarla bir şüpheliyi takip eden polis, dış hatlarda çanta içindeki telefonların gümrük kontrolüne takılmaması için iç hat arındırılmış salonda bekleyen diğer arkadaşlarına aradaki camlı bölmenin üzerinden atarken yakaladı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 28 Şubat'ta Rusya'nın başkenti Moskova'dan İstanbul Havalimanı'na gelen B.T'yi şüphe üzerine takibe aldı.

Kameralarla izlenen B.T'nin Dış Hatlar Gidiş Terminali Arındırılmış Salonda bir süre bekledikten sonra aynı alanda bulunan sigara içme odasında yanındaki iki sırt çantasını R.A isimli kadına verdiği tespit edildi.

KAMERALARA YAKALANDILAR

R.A'nın teslim aldığı sırt çantalarını dış hatlar gidiş terminali arındırılmış salon ile iç hatlar gidiş arındırılmış salonu ayıran camlı bölme üzerinden, iç hatlar terminalinde bekleyen Y.A ile E.A'ya verdiği belirlendi. R.A'nın çantaları camlı bölmenin üstünden atmak için yanında getirdiği taburenin üstüne çıktığı anlar kameralara yansıdı.

PİYASA DEĞERİ 50 BİN LİRA

Çantaları alan iki şüpheli, iç hatlar gidiş katından çıkış yaparken polislerce yakalandı. Çantalarda yapılan kontrollerde 50 bin lira değerinde 253 kaçak telefon ile mekanik parçalar tespit edildi. Yaygın olarak 'Kullan-at' amaçlı kullanılan tuşlu telefonları iki çanta içinde Rusya'dan getiren B.T ile teslim alan R.A'nın da yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


İstanbul, Polis, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 11:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'un barajları son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde
İran askerleri, koronavirüsü Esed'in karargahına taşıdı İstanbul'da koronavirüs alarmı! İmamoğlu, mobil hijyen filosunu sahaya sürdü New York'ta 20 kişi, 15 yaşındaki genç kızı sokak ortasında öldüresiye dövdü

Son Dakika Haberleri
16:54 Rock'ın ışığıyla ezber bozuyorlar
16:54 İlk yerli süper kahraman animasyonu 3 Nisan'da gösterime girecek
15:59 'Muhterem Nur öldü' haberlerine açıklama geldi: Gözlerini açtı, parmaklarını hareket ettiriyor
15:43 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur'un sağlık durumu nasıl?
15:35 Hakan Taşıyan satırla Maraş dondurması kesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 17:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda telefon kaçakçılarının ilginç yöntemi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]