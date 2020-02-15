İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

22 dakika önce

İstanbul Havalimanı'nda otopark otomatına tekme ve yumruklar ile saldıran şahıs sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul Havalimanı'nda otopark otomatına tekme ve yumruklar ile saldıran şahıs sosyal medyada büyük tepki çekti.

İstanbul Havalimanı'nda bulunan otoparkın otomatının yanına gelen bir kişi, otomatın içerisine para attıktan sonra otomatı önce yumruklamaya daha sonra ise tekmelemeye başladı. Şahsın eylemini bir süre aynı şekilde sürdürdüğü görüldü. Şahsın o anları otomatın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada yayımlandıktan sonra büyük tepki çekti. Birçok kişi şahsın kamu malına zarar verdiğini belirterek yakalanmasını istedi.

Görüntüleri İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Kadri Samsunlu sosyal medya hesabından paylaştı. Samsunlu, "Alanımızda herkesin konfor ve güvenliğini sağlamak için paydaşlarımızla birlikte tüm gelişmeleri 7/24 yakından takip ediyoruz. Vandalizm kabul edilemez. Milli servet niteliğindeki topluma ait tüm ürünlere zarar verenlere karşı her türlü tazminat hakkımızı kullanacağız" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İstanbul Havalimanı'nda tepki çeken görüntü

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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