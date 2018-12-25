İstanbul Havalimanı'nda THY'nin Cıp Salonu Hizmete Girdi
11 dakika önce
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan İstanbul Havalimanı'nda Türk Hava Yolları (THY) bugün İç hat yolcuları için CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
tarafından hizmete açılan İstanbul
Havalimanı'nda Türk Hava Yolları
(THY
) bugün İç hat yolcuları için CIP (Commercially Important Person (Ticari açıdan önemli kişi) Salonu'nu hizmete sundu.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi
, "İstanbul Havalimanında İç Hat CIP'ye sizleri bekliyoruz. Her geçen gün faaliyetimizi yoğunlaştırdığımız yeni evimiz İstanbul Havalimanında sizler için dizayn edilen iç hat CIP Lounge hizmet vermeye başladı. Büyük projeye güzel CIP"dedi.
- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:17 Kaynak: DHA
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