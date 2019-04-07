Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar Başladı: İlk Uçak Ankara'ya Kalktı

İstanbul Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar Başladı: İlk Uçak Ankara'ya Kalktı

1 saat önce

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi tamamlandı.

Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi tamamlandı. İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş dün Ankara'ya gerçekleştirildi. Seferler devam ediyor.…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:26 Kaynak: Youtube

İstanbul Atatürk Havalimanı, Ankara, İstanbul, Genel
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