İstanbul Havalimanı'nda Ticari Uçuşlar Başladı: İlk Uçak Ankara'ya Kalktı
1 saat önce
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma işlemi tamamlandı.
Atatürk Havalimanı
'ndan İstanbul
Havalimanı'na taşınma işlemi tamamlandı. İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş dün Ankara
'ya gerçekleştirildi. Seferler devam ediyor.…
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 03:26 Kaynak: Youtube
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