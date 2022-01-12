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İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü

12.01.2022 15:08

Sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık malzemelerle ürettiği portreler, İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

Sanatçı Deniz Sağdıç'ın atık malzemelerle ürettiği portreler, İstanbul Havalimanı'nda ziyaretçilerle buluştu.

İGART çatısı altında eski üniformalar, düğmeler, İstanbul Havalimanı'nda toplanan plastik kutular, poşetler gibi malzemelerin sanata dönüştüğü "0" Sıfır Noktası sergisi, İstanbul Havalimanı'nın Dış Hatlar Giden Yolcu alanında ziyarete açıldı.

Açılıştan sonra AA muhabirine açıklama yapan Sağdıç, havalimanlarının yeni başlangıçlar için sıfır noktası olduğunu ifade ederek, "Uzun yıllardır çevre konusuyla ilgili çalışmalar yürütüyorum. Burada da gördüğünüz aslında bütün eserler her bir yolcunun bıraktığı küçük parçacıklardan oluşuyor. Sergide o parçalardan yaptığım din, dil, ırk gözetmeksizin çeşitli insan portreleri sizi karşılıyor." dedi.

Bu sergide sıfır noktasından tekrar yeni bir bakışla insanlara dokunmayı hedeflediklerini belirten Sağdıç, "Umarım bu sergiyi gezen tüm dünyadan insanlar bundan sonra bu amaç doğrultusunda tüketimlerinde daha dikkatli ve bilinçli hareket ederler." ifadelerini kullandı.

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul de sürdürülebilir kalkınmanın, en büyük hedeflerinden birisi olduğuna değinerek, "Çevre dostu bir havalimanı olarak temiz bir gelecek için dünyanın en önemli maddelerinden biri olan sıfır atık yaklaşımına dikkati çekmek için böyle bir etkinlik gerçekleştirmek mutluluk verici. İstanbul Havalimanı '0' Sıfır Noktası projesi ile doğa dostu yaşam alışkanlıkları konusunda ziyaretçilerine ilham vermeyi amaçlıyor." diye konuştu.

Eserlerin satışlarından elde edilen gelirin bir bölümünün İGA'nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk projelerinde kullanılacağı açıklanan sergide Deniz Sağdıç'ın ekibiyle yaklaşık 4 aylık bir atölye çalışması ile ortaya çıkardığı 20 eser yer alıyor.

İstanbul Havalimanı'nda sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm bilincini artırma hedefiyle yola çıkan sergi üç ay ziyarete açık olacak.

İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü
İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü
İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü
İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü

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İstanbul Havalimanı, İGA, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda toplanan atıklar sanata dönüştü - Son Dakika
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