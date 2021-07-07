İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TÜRK KIZILAY'I SERGİSİ - Son Dakika

Türk Kızılay'ın 153'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz" sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı

İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne kurulan serginin açılışına İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Sadık Sürücü ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca katıldı.

YOLCULARIMIZ TÜR KIZILAY'IN ÖYKÜSÜNE ŞAHİTLİK EDECEK

Açılışta bir konuşma yapan İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "İstanbul Havalimanı olarak milli değerlere sahip çıkmak en önemli hedeflerimizden biri. Bu doğrultuda ülkemizin kültürel yaşamına zenginlik katan bu projelere ev sahipliği yapmak bizim için oldukça değerli. Tük Kızılay'ın öyküsüne şahitlik edeceğimiz bu özel sergiyi yolcularımız ziyaretine açmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

SERGİLERİMİZ EVRENSEL BOYUTLARDA DEVAM EDECEK

Kızılay'ın 50'yi aşkın ülkede aktif olarak çalıştıklarını ifade eden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise bu sergilerin daha evrensel boyutlarda ve farklı temalarda devam edeceğini söyledi. Kınık, "Bu sergilerin daha evrensel boyutta farklı temalarda devam edecek. Bu arada havadan insana yardım, arama kurtarma, hasta nakli gibi süreçlerde Hilal'i Ahmer'in 1910'larda kendi uçaklarıyla bunları yaptığı ve bu çerçevede havacılık sektörüne Kızılay'ın o yıllardan bulunduğunu ifade etmek istiyorum" diye konuştu.