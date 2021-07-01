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İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

01.07.2021 15:19
İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı, System.String[]

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda aşı uygulama merkezi açıldı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Havalimanı'nda aşı uygulama merkezi açıldı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı'na girişte biletlerini ibraz eden ve Kovid-19 aşısı e-Nabız sistemine tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yolcular, söz konusu merkezde haftanın 7 günü saat 08.00 ile 17.00 arasında aşı yaptırabilecek.

İstanbul Havalimanı'nda aşı olmak isteyen kişiler, "Kovid-19 Aşı Uygulaması Bilgilendirme ve Onam Formu"nu aşı merkezinden temin edip, imzalayabilecek.

İstanbul Havalimanı, Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda Türk yolculara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı - Son Dakika


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