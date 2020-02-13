İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda 0-6 yaş çocuklara yönelik ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı.

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz bebek arabası hizmeti, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda 0-6 yaş çocuklara yönelik ücretsiz bebek arabası hizmeti başladı. Bugün başlayan yeni hizmeti Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin keskin sosyal medya hesabından duyurdu.

Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda çocuklu yolcuların rahat edebilmesi için yeni uygulama başladı. Çocuklu yolcuların bagajını verdikten sonra rahat dolaşması ve uçaklarına daha rahat gidebilmesi için pasaport geçiş noktalarında bebek arabası uygulaması başladı. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin sosyal medya hesabından hizmeti duyurdu.

KESKİN'İN, KONU İLE İLGİLİ OLARAK TWİTTER HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM ŞÖYLE:

"Yolcu dostu DHMİ, yenilikçi uygulamalara devam ediyor. Havalimanlarımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolculara ilaveten; bebekli, hamile ve daha hızlı erişim gereksinimi bulunan hasta yolculara uçuş önceliği sağlanıyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nı kullanan bebekli misafirlerimiz 0-6 yaş bebek araçlarını giden yolcu katında pasaport geçişinden boarding kapısına, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar ücretsiz bir şekilde kullanabilirler."

(Tuncer Cengiz/İHA)

Hüseyin Keskin, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:35 Kaynak: İHA
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