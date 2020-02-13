İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜCRETSİZ BEBEK ARABASI HİZMETİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜCRETSİZ BEBEK ARABASI HİZMETİ - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜCRETSİZ BEBEK ARABASI HİZMETİ

7 saat önce

İSTANBUL Havalimanı'ndan seyahat eden bebekli yolcuların terminal içinde kullanabilmeleri için bugünden itibaren ücretsiz 'bebek arabası' hizmeti başladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜCRETSİZ BEBEK ARABASI HİZMETİ, System.String[]
İSTANBUL Havalimanı'ndan seyahat eden bebekli yolcuların terminal içinde kullanabilmeleri için bugünden itibaren ücretsiz 'bebek arabası' hizmeti başladı.

İstanbul Havalimanı'nda iç ve dış hat terminali geliş ve gidiş yolcu katına konulan bebek arabaları, 0-6 yaş grubu çocukları olan ailelerin kullanımına sunuldu. Bugün başlayan uygulamada toplam 100  bebek arabası, ücretsiz olarak hizmete girdi. Yolcular, bebek arabalarını giden yolcu katında pasaport geçişi sonrasında uçağın biniş kapısına kadar, gelen yolcu katında ise bagaj alım alanına kadar kullanabilecek.

Uçuşları öncesi terminalde bulunan bebek arabalarını kullanan bazı anne ve babalar,  uygulamadan memnun kaldıklarını söylediler

Görüntü Dökümü

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-İstanbul Havalimanı terminali

-Yolcuların pasaporttan geçişleri

- Bebek arabasını kullanan yolcular

-Çocuklarını bebek arabasına bindirenler

-Bebek araçlarının bulunduğu nokta

-Genel ve detaylar


- İstanbul
İstanbul, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:57 Kaynak: DHA
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