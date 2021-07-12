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İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor

12.07.2021 12:57

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), evcil hayvanların da konforlu şekilde seyahat edebilmesi için özel check-in kontuarını ve ücretsiz evcil hayvan odasını hizmete sunuyor.

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), evcil hayvanların da konforlu şekilde seyahat edebilmesi için özel check-in kontuarını ve ücretsiz evcil hayvan odasını hizmete sunuyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan bazı tedbirlerin sona ermesi ve kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla hava yolu trafiği yoğunlaşırken, sahipleriyle seyahat eden evcil hayvan sayısında da artış görülüyor.

Hava yolu firmaları, evcil hayvanını yanında götürmek isteyen yolculardan bazı belgeler talep ediyor. Hayvanın kimliği, geçerli bir aşı ve sağlık sertifikasının bulunması, yurt dışına çıkıyorsa giriş izinleri ve transit ülkeler tarafından istenen diğer belgelerin de tam olması gerekiyor.

Rezervasyonun uçuş saatinden en geç 6 saat öncesine kadar yapılması isteniyor. Yolcu kabininde taşınabilen evcil hayvan kontenjanı, uçak tipine göre farklılık gösteriyor. "Tehlikeli" sayılan bazı cinsler uçağa alınmıyor.

Evcil hayvanlar ücretli taşınırken, bazı hava yolu firmalarında ekstra bagaj prosedüründe kilo başına uygulanan ekstra bagaj fiyatları geçerli oluyor.

Kabin içerisinde taşınacak evcil hayvanların kafes/çanta boyutu 23x40x55 santimetre olması ve kabine alınacak evcil hayvanının kafesi/çantasıyla toplam ağırlığının 8 kilogramı geçmemesi gerekiyor. Kafes ve evcil hayvanın toplam ağırlığı 8 kilogramı geçiyorsa hayvan kargo kompartımanında taşınıyor.

Her bir yolcu için en fazla 2 kafes kabul ediliyor. Kafesleri yolcu temin ediyor ancak kafeslerden sadece birinin kabin içerisinde taşınmasına izin veriliyor.

İGA, alanda evcil hayvanların da sahipleriyle konforlu şekilde seyahat edebilmesi için özel check-in kontuarını ve ücretsiz evcil hayvan odasını 24 saat yolcuların hizmetine sunuyor.

İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor
İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor
İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor
İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor

İstanbul Havalimanı, İGA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda ücretsiz evcil hayvan odası 24 saat hizmet veriyor - Son Dakika


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