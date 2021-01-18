İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar aksamadan devam ediyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor. İstanbul Havalimanı, operasyonların aksamaması ve uçuşların kesintiye uğramaması için karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı uçuş trafiğini aksatmadı. Yoğun kar yağışının uçuşları olumsuz etkilememesi için İstanbul Havalimanı'nda, yoğun kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Pistleri sık sık temizleyen ekipler, belli aralıklarla pistlerde frenleme ölçümleri yapıyor.

EKİPLER 24 SAAT ÇALIŞIYOR

İstanbul'da kar yağışının başlamasının ardından tüm önlemleri alan İGA yetkilileri, karla mücadele ekiplerini 24 saat esasına göre çalıştırmaya başladı. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde İstanbul Havalimanı'nda pistleri açık tutmayı başaran ekipler, uçuşların aksamaması için tüm önlemleri aldı.

300 Personel Karla Mücadele Ediyor

İstanbul Havalimanı "Kar Mücadele Ekibi" 130 araç, 300 personel ile 24 saat görev yapıyor. Temizleyen ve buzlanma önleyici sıvı döken ekipler, pistleri ve körükleri açık tutuyor. Ekipler uçuşların aksamaması için her türlü önlemleri alırken, uçuşlar sorunsuz yapılıyor.

(Tuncer Cengiz/İHA)