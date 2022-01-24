İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı uçuşları da aksatıyor.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının İstanbul'da etkisini bir süre daha göstermesi bekleniyor. Türk Hava Yolları olarak İstanbul Havalimanı operasyonlarımızı seyahat güvenliği ve misafirlerimizin mağduriyet yaşamaması için 25 Ocak saat 04:00'a kadar durdurma kararı aldık" dedi.

YAĞIŞLAR ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

İstanbul'da dün başlayan yoğun kar yağışının çarşamba sabahına kadar sürmesi bekleniyor.