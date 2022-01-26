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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

26.01.2022 12:59

YOĞUN kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda, dün kademeli olarak başlayan seferler, bugün de artarak devam ediyor.

YOĞUN kar nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda, dün kademeli olarak başlayan seferler, bugün de artarak devam ediyor. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, ikinci pistin hizmete girdiğini ve bugün toplam 681 uçağın iniş ve kalkış yapacağını duyurdu. Ayrıca iptaller nedeniyle mahsur kalan yolcular da bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayarak seyahatlerini gerçekleştirmeye başladı.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar, kademeli olarak normale dönüyor. İGA'dan yapılan açıklamada geçici olarak durdurulan uçuşların ikinci pistin de uçuşlara açılmasıyla operasyonların normale döndüğü belirtildi.

İGA'DAN UÇUŞLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Açıklamada, "Bugün havalimanımızda 681 uçak iniş ve kalkışı planlanmıştır. 2 pistimiz açık olup, 3'üncü pistimiz gün içinde operasyona açılması öngörülmektedir. Hava koşulları nedeniyle terminalimizde bekleyen yolcumuz bulunmamaktadır. Havaist seferleri havalimanı ile şehir merkezi arasında düzenli olarak yapılmaktadır. Uçuşu olan tüm yolcularımızın, uçuşlarını kontrol ederek havalimanımıza gelmelerini önemle rica ederiz" denildi.

Türk Hava Yolları (THY), iniş ve kalkış olmak üzere bugün 07.00 ile 13.00 arasında 131 sefer gerçekleştirdi. Ayrıca kapasite ayarlaması nedeniyle bugün bazı seferlerin de iptal edildiği öğrenildi.

Uçuş iptaleri sonrasında havalimanında mahsur kalan yolcular, seyahatlerini gerçekleştirebilmek için terminalde hareketliliğe neden oldu. Bilet ve bagaj işlemleri için sıraya giren yolcular, zaman zaman kontuarlarda yoğunluk oluşturdu. Bilet işlemlerini tamamlayan yolcular daha sonra uçaklarına geçti.

"ÜÇ GÜNDÜR BURADAYIZ GİTMEMİZ GEREKİYOR ARTIK"

Sefer iptali nedeniyle Muş'a gidemeyen Fehmi Güler, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yaşadığı süreci anlattı. Güler, "Pazar günü pistte kalan uçaklardan biri bizimdi. 12 saat uçakta kaldık. İnşallah bugün gideceğiz üç gündür buradayız. Gitmemiz gerekiyor artık. Bugün uçağımız kalkacak öyle bilgi aldık, uçağa gideceğiz" dedi. İdris Üstün ise Şırnak'a gideceğini belirterek "Çok mağdur olduk ama şu an gideceğimiz için seviniyoruz. Mutlaka gitmemiz lazım yoksa işimizden ve planlarımızdan geri kalıyoruz. İnşallah bugün de iptal olmaz" diye konuştu.

BUZLANMAYA KARŞI UÇAKLARA DE-İCİNG

Öte yandan uçuş öncesi uçaklara buzlanmaya karşı önleyici özel bir sıvı olan de-icing işlemi uygulanıyor. De-icing işlemi tamamlanan uçaklar sırayla havalanıyor. İstanbul Havalimanı apronunda kar temizleme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLAR NORMALE DÖNDÜ

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İstanbul Havalimanı, Uçak, İGA, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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