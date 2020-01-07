İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor

6 saat önce

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor, System.String[]

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

İGA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz." denildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nın, yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi

İstanbul, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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