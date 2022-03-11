İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor - Son Dakika

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi bugün planlanan uçuşların sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

İGA'dan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda uçuş operasyonlarının planlandığı gibi devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün planlan 771 geliş/gidiş uçuşun 211'i gerçekleşmiş, kalan 560 uçuşun da sorunsuz gerçeklemesi bekleniyor." ifadesine yer verildi.

İstanbul Havalimanı'nda 300 personel, 130 kar temizleme aracı ve ekipmanı hava tarafında, 200 personel ve 50 araç da kara tarafında mesai harcıyor.