İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini hizmeti başladı, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışında birçok havaalanında bulunan uyku kabini uygulaması başladı.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, "İGA Sleepod" isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayabilecek.

6 Nisan 2019'da tam kapasiteyle hizmet vermeyen başlayan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminali giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü hizmetini başlattı.

Kapsüller yolcular tarafından saati 9 avroya kiralanabilecek. Hijyen konusu ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşaflar ücretsiz olarak verilecek. Yolcuların battaniye ve yastık gibi ek hizmet talep etmesi halinde ise 2 avro daha ücret ödenecek. Kullanılan malzemeler ise görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kuru temizlemeye gönderilecek.

Mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek.

Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:46 Kaynak: AA
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