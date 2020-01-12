İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, İGA Sleepod isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı.

İstanbul Havalimanı'nda uyku kabini uygulaması, System.String[]

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlarını bekleyen yolcular için, İGA Sleepod isimli uyku kapsülü modeli devreye alındı. Uçaklarının kalkış saatini bekleyen yolcular bu kapsülleri saatlik olarak kiralayıp bu süreyi dinlenerek geçirebilecek.


6 Nisan 2019'da tam kapasiteyle devreye girerek küresel havacılık sektöründe önemli bir yere sahip olan İstanbul Havalimanı, her gün ağırladığı binlerce yolcu için yeni bir uygulamayı daha devreye aldı. Bu kapsamda havalimanı işletmecisi İGA, yolcu konforunun arttırılmasına yönelik dış hatlar terminaline giden yolcu katında İGA Sleepod isimli uyku kapsülü modelini hayata geçirdi. Özellikle Uzakdoğu'da yaygın olarak kullanılan ve dünya geneline yayılan uyku kapsülü uygulamasıyla bireyler, büyük otel odalarına ihtiyaç duymadan dinlenme ve uyku gibi gereksinimlerini daha uygun ücretlerle karşılayabiliyor.


Uyku kapsülünün saati 9 euro


Uyku kapsülleri yolcular tarafından saati 9 euro olarak kiralanabilecek. Hijyen konusu da ön planda tutulduğu için her yolcuya tek kullanımlık çarşafları ücretsiz olarak verilecek. Yolcular battaniye ve yastık gibi ek hizmetler talep etmeleri durumunda ise bunlara 2 euro karşılığında sahip olabilecek. Kullanılan malzemeler görevli personeller tarafından her kullanımdan sonra kaldırılarak kuru temizlemeye gönderilecek.


Kapsüller yolcunun ihtiyaçlarına göre tasarlandı


Öte yandan, mini kabinlerin içi yolcuların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandı. Kabinlerin içerisinde USB girişi ve priz yer alıyor. Yolcular böylece cep telefonlarını ve diğer elektronik cihazlarını çalıştırabilecek veya şarj edebilecek. Uyku kabininin alt kısmında ise yolcunun el bagajını koyacağı özel bir alan yer alıyor. Böylelikle yolcular uyudukları süre boyunca el bagajlarını veya kişisel eşyalarını kendi uyku kabinlerinin alt kısmında muhafaza edebiliyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:31 Kaynak: İHA
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