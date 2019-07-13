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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

4 saat önce

İstanbul DHA - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 34 kilogram 20 gram kokain ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu, System.String[]

İstanbul DHA - TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 34 kilogram 20 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde görev yapan NarkoKim Bölge Amirliği personelince risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda; Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Venezuela uyruklu bir yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle şüpheli olarak değerlendirildi.  Hava Takip Sistemi ile takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı'na inmesinin ardından yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza ekiplerince pasaport kontrolü yapılarak şüpheli kişi tespit edildi. Şüphelinin seyahat ettiği uçaktaki valizler bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpekler de kullanılarak incelendi.
Şüpheli kişiye ait valize narkotik dedektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi üzerine valiz, yolcunun gözetiminde açıldı. Valizde dört sigara kartonu içerisine gizlenmiş şeffaf parlak renkli paketler halinde 34 kilogram 20 gram beyaz renkli toz madde tespit edildi. Toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontrolünde "kokain" cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu tespit edilen kokaine el konulurken, uyuşturucuyu valizinde taşıyan kişi tutuklandı.


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:08 Kaynak: DHA
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