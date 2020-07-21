İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Temmuz'da hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Valizinde yapılan aramada, 4 kilogram 71 gram esrar bulunan şüpheli İskender A. (19) gözaltına aldı.

Devam eden denetimler kapsamında da 17 Temmuz'da narkotik madde arama köpeğinin Cevdet D. (49) isimli şahsın valizine tepki vermesi üzerine valiz içerisinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.