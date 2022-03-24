İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1) - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1)

24.03.2022 14:11
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1)

İSTANBUL Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda aralarında yer hizmeti personelinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

İSTANBUL Havalimanı Gümrük, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri Brezilya'dan yüklü miktarda uyuşturucu geleceği ihbarı üzerine başlattığı operasyonda aralarında yer hizmeti personelinin aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gümrük ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı geldi. Harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti. Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucuyu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.


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İstanbul Havalimanı, Uyuşturucu, Kaçakçılık, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI (1) - Son Dakika
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