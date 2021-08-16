İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildi - Son Dakika

"Bakanlığımız gümrük muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong'dan Hollanda'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi. Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum."

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Ticaret Bakanı Mehmet Muş , gümrük muhafaza ekiplerinin, İstanbul Havalimanı 'nda Hong Kong 'dan Hollanda 'ya giden transit yük içinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdiğini açıkladı.

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