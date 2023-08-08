İstanbul Havalimanı'nda uyuyan yolcuların paralarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı'nda uyuyan yolcuların paralarını çalan şüpheli yakalandı

08.08.2023 17:29

İstanbul Havalimanı'nda mescitte uyuyan yolcuların çantalarını karıştırarak paralarını çalan ve bunları abdesthanede sayan yabancı uyruklu şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şikayet üzerine yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

İstanbul Havalimanı mescidinde uyuyan yolcuların paralarını çalan ve bunları abdesthanede sayan yabancı uyruklu şüpheli ile ona yardım eden arkadaşı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Havalimanına 4 Ağustos Cuma günü gelen Özbek uyruklu B.M. ile arkadaşı, giden yolcu terminalindeki mescide geçti.

Mescitte uyuyan bazı yolcuların çantalarını karıştıran şüpheli B.M. bu kişilerin cüzdanlarından paralarını çaldı. B.M. yolcuların çantalarını karıştırırken arkadaşı, mescitte oturan diğer yolcuları oyalamaya çalıştı.

B.M. çaldığı paraları abdesthanede saydı.

Parasının çalındığını fark eden bir yolcu polise durumu bildirdi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine 2 şüphelinin yerini tespit edip kendilerini takibe aldı.

Havalimanından ayrılmak için taksi bekledikleri sırada yakalanan B.M. ile arkadaşı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne getirildi.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüpheli B.M. "açıktan hırsızlık" suçundan tutuklanırken arkadaşı serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda uyuyan yolcuların paralarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan etmişti! Evinin önünde darp edildi
18:54 Antalya'da 34 gündür suyu olmadığı için isyan eden vatandaş, evinin önünde darbedildi
18:24 Fransa'daki protestolarda yaşamını yitiren gençle ilgili 5 polis gözaltında
18:22 Fransa'daki protestolarda hayatını kaybeden gençle ilgili 5 polis gözaltına alındı
18:20 Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'i İstanbul'a getirdi
18:16 Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş için İstanbul'a geldi
18:03 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:59 Son Dakika: Akbelen için olağanüstü toplanan TBMM'de muhalefet partilerinin genel görüşme önergesi reddedildi
17:53 Galatasaraylıları kahreden haber! Tete, İngiltere'ye dönüş bileti aldı
17:43 İngiltere'ye gidiyor! Tete'nin transferini bekleyen Galatasaraylıları kahreden haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2023 19:48:33. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı'nda uyuyan yolcuların paralarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement