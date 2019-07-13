Son Dakika Haberleri: İstanbul Havalimanı'nda, Venezuelalı yolcunun valizinde 34 kilo kokain ele geçirildi
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İstanbul Havalimanı'nda, Venezuelalı yolcunun valizinde 34 kilo kokain ele geçirildi

55 dakika önce

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'na Brezilya'dan gelen uçakta bulunan Venezuela uyruklu yolcunun valizinde 34 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, yolcu gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı.

İstanbul Havalimanı'nda, Venezuelalı yolcunun valizinde 34 kilo kokain ele geçirildi, System.String[]


TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'na Brezilya'dan gelen uçakta bulunan Venezuela uyruklu yolcunun valizinde 34 kilo 20 gram kokain ele geçirildi, yolcu gözaltına alınarak, mahkemece tutuklandı.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesindeki Narkotim Bölge Amirliğince, Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmada, Brezilya'dan Türkiye'ye gelecek uçakta seyahat eden Venezuelalı uyruklu yolcu, uyuşturucu kaçakçılığı yönünden şüpheli tespit edildi. Hava Takip Sistemi ile takibe alınan uçağın havalimanına inmesi ardından şüphelinin kimlik kontrolü yapıldı. Valiz ve bagajları ise x-ray cihazıyla kontrol edildi, ayrıca narkotik dedektör köpekleri ile arama yapıldı. Köpeklerin tepki verdiği valiz, şüpheli yolcunun gözetiminde açıldı. Valizde 4 sigara kartonu içine gizlenmiş şeffaf parlak renkli paketler halinde 34 kilogram 20 gram beyaz renkli toz madde tespit edildi. Toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan kontrolünde 'kokain' olduğu saptandı. Piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirlenen kokaine el konulurken, şüpheli gözaltına alınarak,  çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR


ANKARA,


Brezilya, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 03:06 Kaynak: DHA
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