İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'VIP GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI' PASAPORT POLİSİNE TAKILDI: 3 GÖZALTI - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'VIP GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI' PASAPORT POLİSİNE TAKILDI: 3 GÖZALTI

05.05.2021 13:33
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'VIP GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI' PASAPORT POLİSİNE TAKILDI: 3 GÖZALTI, System.String[]

Başında bandaj, yüzünde cerrahi maske olan, tekerlekli sandalye alarak VIP hizmet kullanan hastanın, maskesini indirmesi gerçeği ortaya çıkarttı.

-Başında bandaj, yüzünde cerrahi maske olan, tekerlekli sandalye alarak VIP hizmet kullanan hastanın, maskesini indirmesi gerçeği ortaya çıkarttı.

-Hasta rolü yapan göçmen, refaketçisi şebeke üyesi ve kendi pasaportunu başkasına veren şüpheli havalimanında yakalandı.

-Avrupaya kaçmaya çalışırken böyle yakalandı

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,- 'VIP Hizmet' formülüyle bazı göçmenleri Avrupa ülkelerine kaçıran şebekenin ameliyat kamuflajı İstanbul Havalimanı pasaport polisine takıldı. Türkiye'ye giriş izni olmayan kaçak göçmenleri yasa dışı yollarla yurda sokup buradan Avrupa'ya ameliyat oldu bahanesiyle yüzleri sarılı bir şeklide sahte pasaportlara kaçıran insan kaçakçılarını polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye'ye gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine kaçmaya çalışan Mohamad Al-Jamal isimle Lübnan uyruklu bir göçmen, kendisine başka kişiler adına düzenlenmiş pasaport temin eden insan kaçakçıları ile anlaştı. Kaçakçılar, Al-Jamal'ı 'yeni ameliyat olmuş hasta' gibi makyaj yaparak elleri ve kafasını bandajla sarıp yurt dışına çıkarmak için İstanbul Havalimanı'na getirildi. 'Ameliyat edildi' bahanesiyle başında ve burnunda sargı bezleri olan şüphelinin yanında ise şebekenin 'refakatçı' olarak kullandığı İsrail uyruklu Ester Hana A.R. isimli bir kadın da yer aldı. Şebekenin İsrailli üyesi kadın, 'refakatçi' olduğu kişi için yeni ameliyat olduğunu söyleyerek "Yürüyemiyor, konuşamıyor" diyerek yer hizmetlerine bakan görevlilerden yardım talep etti. Havalimanı görevlileri, tekerlekli sandalyeye aldıkları Lübnan uyruklu adama pasaport kontrolüne kadar eşlik etti. Refakatçisi Ester Hana A.R., ameliyatlı olduğu söylenen Lübnan asıllı göçmenin "Mohammed Bannout" adına düzenlenmiş pasaportunu polise uzattı.

MASKE İNİNCE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Pasaport kontrolündeki polis, ameliyatlı olduğu söylenen yolcunun maskesini indirmesini istedi. Maskesi indirilen yolcu ile pasaporttaki fotoğrafı karşılaştıran polis durumdan şüphelendi. Ardından iki şüpheli daha sonra risk analiz odasına davet etti. Yolcu ile ilgili yüz hatları ve parmak izi taraması yapıldı. Kontrollerde pasaport ile yolcu üzerinde uyuşmadığı ortaya çıktı. Daha sonra iki kişi gözaltına alındı.  Gözaltın alındıktan sonra polise verdiği ilk ifadede Avrupa ülkelerine kaçmak istediğini belirten Al-Jamal, göçmen kaçakçıları ile anlaştığını sahte pasaportu da İsrail uyruklu refakatçi kadından aldığını itiraf etti. İfadelerin ardından harekete geçen İstanbul Havalimanı polisi Lübnanlı göçmene para karşılı pasaportunu satan Mohammed Bannout isimli kişi havalimanında gözaltına alındı. Polis gözaltına alının 3 kişi hakkında adli soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü: -------------------------Göçmen kaçakçılarının pasaport kontrol noktasından görüntüleri-Maskeli bir şekilde tekerlekli sandalye ile getirilmesi-Pasaport polisinin kontrolleri-Maskesiz hali-Risk analiz odasına götürülmesi

-Detay görüntüler


İstanbul, Pasaport, Lübnan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'VIP GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI' PASAPORT POLİSİNE TAKILDI: 3 GÖZALTI - Son Dakika


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