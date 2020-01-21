İstanbul Havalimanı'nda görevli Hudut Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'den yolcu taşıyan havayolu şirketlerini uyardı. Şirketlerle toplantı gerçekleştiren ekipler virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı.



Çin'in Wuhan kentinde tanımlanamayan virüs dünya çapında paniğe yol açmasının ardından Türkiye'de de gerekli önlemler alınmaya başladı. İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri Çin'den yolcu taşıyan veya bu havayolu şirketlerine yer hizmeti veren şirketleri uyardı. Bu şirketlerle toplantı yapan İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri, virüsün belirtilerini ve önlemlerini anlattı. İstanbul Havalimanı Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri çalışanların böyle bir yolcu gördüğünde veya şüphelendiklerinde kendilerine ulaşılmasını istedi.



İstanbul havalimanı'nda tüm hazırlıklar yapıldı



İstanbul Havalimanı'nda böyle bir duruma rastlanması durumunda Hudutlar Sahiller Genel Müdürlüğü ekipleri hastaya anında müdahale edecek. Virüs taşıdığı anlaşılırsa özel kıyafetli ekipler hastayı karantina odasına alacak ve gerekli sağlık kurumlarına sevki gerçekleştirilecek. - İSTANBUL