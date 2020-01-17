İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği

6 saat önce

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili hareketliliği, System.String[]

Yarıyıl tatilinin başlamasıyla seyahate çıkan yolcular dolayısıyla İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Öğrencilerin karne almasının ardından yurt içi ve dışına gitmek isteyen yolcular havalimanına gelmeye başladı.

Yolcular, terminal girişlerindeki kontrol noktalarından geçerek, iç ve dış hat terminallerinde bilet işlemlerini yaptı.

Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler ile umre ibadetini yapmak için kutsal topraklara giden vatandaşlar nedeniyle öğle saatlerinde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcular görevliler tarafından işlem yapılan kontuvarlara yönlendirdi.

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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