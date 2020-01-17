İstanbul havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği - Son Dakika

İstanbul havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği

6 saat önce

MİLYONLARCA öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek için seyahate çıkanlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

MİLYONLARCA öğrencinin karnelerini almasının ardından başlayan yarıyıl tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek için seyahate çıkanlar nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor. Karnelerini aldıktan sonra aileleriyle birlikte havalimanına gelen öğrenciler, 15 günlük tatilin tadını çıkarmak istediklerini ifade ettiler.

İstanbul Havalimanı'nda günlük yolcu hareketliliğine bugün yarıyıl tatili nedeniyle seyahate çıkanlar da eklendi. Terminalde, iç ve dış hat uçuşlarında zaman zaman yolcu yoğunluğu görüldü. Terminale giriş noktalarında, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında yoğunluk yaşanmaması ve mağduriyetler oluşmaması için gerekli önlemler alındı.

ÖNCE KARNE ALDILAR SONRA TATİLE UÇTULAR

Karnelerini alan öğrenciler, seyahatleri öncesi oldukça heyecanlı görüldüler. Giresun'a gitmek üzere iki kızıyla birlikte havalimanına gelen Serpil Koç, "Bugün çocuklarımla birlikte Giresun'a uçuyoruz. Orada kızkardeşim, annem, ağabeyim var. Bizleri bekliyorlar. Orada tatil yapacağız. Karnelerden biri çok güzel, biri ise parçalı bulutlu" diye konuştu. Serpil Koç'un 4'üncü sınıfa giden kızı Selen Zeliha Koç ise "Takdir aldım. 2 haftalık bir tatilim var. Öğretmenim yarıyıl tatilinde kitap verdi. Onları okuyacağım" dedi.

"KUZENLERİMLE ÇOK EĞLENECEĞİZ"

Ailesiyle birlikte Mardin'e tatile giden ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Merve Irmak da tatil planları için "Karnem çok iyi geldi. Mardin'e kuzenlerimin, anneanmemin, teyzelerimin yanına gidiyorum. Kuzenlerimle orada gezeceğim. Çok eğleneceğiz. Öğretmenim 40 sayfalık bir kitap verdi. Onu yapacağım."

İstanbul havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği

İstanbul, Giresun, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 05:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li Kubilay, Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 4 sayfalık mektubun içeriğini açıkladı Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 00:15:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul havalimanı'nda 'yarıyıl tatili' hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]