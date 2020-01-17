İstanbul Havalimanı'nda yarıyıl tatili yoğunluğu - Son Dakika

Milyonlarca öğrencinin karnelerini almasının ardından bugün başlayan yarıyıl tatili nedeniyle İstanbul Havalimanı yoğun günlerinden birini yaşadı. Karnelerini alan çocuklar, tatile gitmek için aileleriyle birlikte havalimanına akın etti.



2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk yarısını tamamlayan milyonlarca öğrenci bu sabah karnelerini aldı. Yarıyıl tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen çocuklar ise aileleriyle birlikte İstanbul Havalimanı'na adeta akın etti. Çok sayıda tatilcinin havayolunu terci etmesi İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu. Tatil yörelerine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen çocuklar ve aileleri havayolu şirketlerinin de yüzünü güldürdü.



Öğrencilerin tatil heyecanı



Tatil için İspanya'ya gittiğini ifade eden Duru Yıldız, Tatili "6'ıncı sınıfa gidiyorum. Takdir aldım. Şimdi de babamın yanına Barselona'ya gidiyorum. Tatil boyunca iki hafta orada kalacağım. Daha önce de gitmiştim şimdi de gidip orada gezeceğim" dedi



Yarıyıl tatilini ailesiyle birlikte Mardin'de geçireceğini belirten ortaokul öğrencisi Merve Koç, "Karnem çok iyi geldi. Mardin'e kuzenlerimin, anneanmemin, teyzelerimin yanına gidiyorum. Kuzenlerimle orada gezeceğim. Çok eğleneceğiz. Öğretmenim 40 sayfalık bir kitap verdi. Onu yapacağım" diye konuştu.



Yoğunluğun önlenmesi için her türlü önlem alındı



İstanbul Havalimanı iç ve dış hatlar terminallerinde öğlen saatlerinden itibaren yoğunluk yaşandı. Özellikle terminalin giriş noktaları, check-in kontuarları ve pasaport kontrol noktalarında hareketlilik oluştu. Yolcuların mağdur olmaması için gerekli tüm önlemler de alındı. Yolcuların bekleme sürelerinin en aza indirilmesi için İGA Yönetimi yoğunluk oluşabilecek noktalarda gerekli tüm önlemleri aldı. Aynı şekilde Pasaport kontrol noktaları tamamını açık tutuldu. - İSTANBUL