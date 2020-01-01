İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak - Son Dakika Dünya

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak

6 saat önce

İstanbul Havalimanı'nda "Meeting lounge" dönemi: Pankartla yolcu karşılama ücrete tabi tutulacak

İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak, System.String[]

İstanbul Havalimanı Mülki İdaresi yolcuların terminal çıkışında acenta temsilcilerini sorunsuz bulabilmeleri için ücretli bir servisi uygulamaya soktuğunu açıkladı. Bundan böyle turistlerin aktarılması ve transferinde "Meeting Lounge" adlı yeni alanlar kullanılacak.


Bu alanlara gelecek acenta temsilcileri misafir edecekleri yolcuların isimlerini görevlilere vererek bekleme salonuna geçecek. İsimleri bilgisayara girilerek yolcunun takip edebileceği ekranlara yansıtılacak. Böylece iki tarafın buluşması sağlanacak.

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İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:37 
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