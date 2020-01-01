Son Dakika › Dünya › İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak - Son Dakika Dünya
İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem: Pankartla yolcu karşılama ücretli olacak
6 saat önce
İstanbul Havalimanı'nda "Meeting lounge" dönemi: Pankartla yolcu karşılama ücrete tabi tutulacak
İstanbul Havalimanı Mülki İdaresi yolcuların terminal çıkışında acenta temsilcilerini sorunsuz bulabilmeleri için ücretli bir servisi uygulamaya soktuğunu açıkladı. Bundan böyle turistlerin aktarılması ve transferinde "Meeting Lounge" adlı yeni alanlar kullanılacak.
Bu alanlara gelecek acenta temsilcileri misafir edecekleri yolcuların isimlerini görevlilere vererek bekleme salonuna geçecek. İsimleri bilgisayara girilerek yolcunun takip edebileceği ekranlara yansıtılacak. Böylece iki tarafın buluşması sağlanacak.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:37
Son Dakika Hastasının bekaretini bozan doktorun 1 yıla kadar hapsi isteniyor Son yağışlar İstanbul'da barajları yüzde 4 doldurdu İngiliz muhabirden Türk kahvaltısına övgü dolu sözler: Dünyanın en iyisi Marcelo Saracchi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu