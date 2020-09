İstanbul Havalimanı'nda yenilikçi görsel tasarım - Son Dakika

İstanbul Havalimanı, adını aldığı İstanbul'un eşsiz güzelliklerini yenilikçi görsel tasarımlarla (key visual) ön plana çıkarıyor.

İGA'dan yapılan açıklamada, benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyiminin yanı sıra ilk yılında küresel bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı'nın adını aldığı İstanbul'un eşsiz güzelliklerini yenilikçi 'görsel tasarımlarla' (key visual) ön plana çıkarttığı belirtildi.

Açıklamada, havacılıkta dünyanın en iyileri arasında yer alan ve her detayıyla ön plana çıkan İstanbul Havalimanı'nın sıra dışı özellikleriyle farkını ortaya koymaya devam ettiği ve mimarisi, yolcusuna sunduğu hizmetleri ve teknolojisiyle tüm dünyada ses getiren İstanbul Havalimanı'nın gerçekleştirdiği tüm çalışmalarıyla öncü bir proje olarak dikkatleri üzerine çektiği kaydedildi.

İstanbul Havalimanı'nın ortaya koyduğu iddia ile özdeşleşen 'yeni hikayeye' 'yeni bir dünya' hedefiyle oluşturulan tasarım çalışmaları, projenin efsanevi konumunu, yolculuklara kattığı sihri ve yeni bir deneyimi yansıttığı aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı'nın terminal binası gibi ihtişamlı ve büyük bir alanı tasarım anlamında samimi kılmak, çalışmaların bir diğer önemli hedefi olarak öne çıkıyor. Parlak renk paletiyle dikkat çeken tasarımlarda, 3 boyutlu ögelerle sihirli bir dünya ortaya çıkıyor. Kullanılan detay zenginliği, her bakışta yeni şeyler fark etmeyi, bu dünyayı tekrar tekrar keşfetmeyi sağlıyor. İstanbul'dan ilham alınarak oluşturulan tasarımlar, masal aleminin tam kalbinde, dünyadaki şehir simgelerinin merkezinde yükselen altın parlaklığındaki İstanbul Havalimanı'nı, sadece bir havalimanı olmanın ötesine taşıyor, dünyaya mal olmuş ve geleceğe miras bir anıt olarak konumluyor ve en önemlisi anıtlaştırılıyor. Her şeyin bir karalama ile başladığı yeni görsel tasarımlarında, dünya çapında ödüller kazanan İstanbul Havalimanı'na özel bir dünya oluşturulurken, tasarımın özgün olması adına çalışmalar yapıldı. Özgün tasarım hedefini yakalamak adına, elle çizim yöntemi tercih edildi ve fotoğraf kullanımından özellikle kaçınıldı. Ortaya çıkan tasarımlar ilk olarak kağıda yapılan çizimlerle başladı ve çizimler detaylandırılarak İstanbul Havalimanı'nın adeta sihir dolu dünyası oluşmaya başladı. Sonraki çalışmalarda detaylandırılan İstanbul Havalimanı'nın görsel tasarımları, kağıtlardan bilgisayar ortamına aktarıldı. Her bir çizimin dijital kalemle yapıldığı görsel tasarımlar, bilgisayar ortamında geliştirilerek renklendirildi ve son aşamaya geldi. Karakterler ve diğer tüm ögelere 3 boyut ve hareketlilik kazandırmak için teslime hazırlık aşamasına geçildi ve sabit tasarımların etkisini güçlendiren efekt dokunuşlarının yanı sıra bir de film hazırlandı. İzleyiciyi adeta bu sihirli dünyanın içine sürükleyen filmde, hareketlendirilmiş detayların daha yakından görülmesi sağlandı."

-"Yeni görsel tasarımlarımızla en çok tanınan havalimanı olacağız"

İstanbul Havalimanı için hazırlanan yeni görsel tasarımları hakkında değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Havalimanı'nın çağdaşlık ile fonksiyonelliği bir arada ele alan özgün tasarımı, mimari anlamda ilhamını İstanbul'un kültürel mirasından alıyor. Biz de çalışmalarımızda İstanbul'un kültürünü, değerlerini anlatıyor ve havalimanımızda da bu değerleri yaşatıyoruz. Son olarak bu yaklaşımla İstanbul'un zengin sosyal ve kültürel mirasını yansıtacak bir mimari düşünceyle yeni görsel tasarımlarımızı oluşturduk. Türk-İslam sanat ve mimarisinde kullanılan motifler, güzellik, doku ve derinliği yeni tasarımlarımızda görmek mümkün. Yeni görsel tasarımlarımızla birlikte kapsamlı bir iletişim planı hazırladık. Havalimanı içinde, tüm alanlarda Türkçe ve İngilizce versiyonlarının uygulanacağı görsel ve film, sosyal medya hesaplarımızda da paylaşılarak desteklenecek. Daha sonraki aşamada, İstanbul Havalimanı'nın yeni iletişim dünyasını tüm Türkiye ve dünya ile paylaşmak adına hazırlanmış 360 derece iletişim planı doğrultusunda, iletişim faaliyetlerinin etki alanı genişletilecek, mecraları zenginleşecek. İstanbul Havalimanı'nın başarı hikayesinin hafızalara kazınmasına imkan sağlayacak yeni görsel tasarımlarımızın herkesin beğenisini kazanacağını düşünüyoruz. İstanbul Havalimanı olarak, dünyanın en önemli havalimanları arasında yer alıyoruz. Türkiye'yi dünyada başarılı bir şekilde temsil ediyor ve sunduğumuz hizmetle havacılık sektörüne yön veriyoruz. Yeni tasarımlarımızla da ismimizi aldığımız kadim şehrimiz İstanbul'un ve İstanbul Havalimanı'nın dünyadaki bilinirliğine de katkı sağlayacağını düşünüyoruz."