İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği

6 saat önce

Yılbaşı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar hava ulaşımına yoğun ilgi gösterince, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği, System.String[]

Yılbaşı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyen vatandaşlar hava ulaşımına yoğun ilgi gösterince, İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşandı.


Yılbaşına günler kala, 2020'ye İstanbul dışında girmek isteyen tatilciler hava ulaşımını tercih edince İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik oluşturdu. Özellikle hafta sonu tatilinin de başlamasıyla gün içerisinde terminale gelen yolcular, biletleme kontuarları, pasaport ve güvenlik kontrol noktalarında hareketliliğe neden oldu. Havalimanı personelleri ve pasaport kontrol noktalarında görevli polislerin de yoğunluk ve bekleme sürelerini en aza indirmek için tüm noktaları açık tuttuğu görüldü.


"Herkese güzel seneler diliyorum"


Yılbaşı tatili için ailesinin yanına Mardin'e gittiğini belirten yolculardan Ömer Faruk Paksoy, "İstanbul'da öğrenciyim yılbaşı tatili için Mardin'e evime gidiyorum. Şu anda da uçağımı bekliyorum. Havalimanında herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadım işlemlerim sorunsuz bir şekilde halloldu. Benim için 20 gün civarında bir tatil olacak. Herkese güzel seneler diliyorum" dedi.


Yılbaşına Mardin'de girmek için Yunanistan'dan gelen Kerasia Tamourıdou isimli yolcu ise, "Selanik'ten geliyorum. İstanbul'dan Mardin'e gideceğim. Hem yeni yıla Mardin'de girmek hem de orayı ziyaret etmek istiyorum. Yeni yıl mesajım ise sadece herkes için sağlık, barış ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

İstanbul, Yılbaşı, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Max Kruse, Loris Karius ve Fırat Aydınus O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünde şarkı söyleyecek
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Çatalca ve Silivri beyaza büründü Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı Ekrem İmamoğlu'ndan yerli otomobile bir destek daha: İBB araçlarını oradan alır

Son Dakika Haberleri
22:10 Galatasaray'dan gol yağmuru - Son Dakika
22:10 Gap'ta sulama şebekelerinin yüzde 53'ü tamamlandı - Son Dakika
22:10 Gaziantep'te 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi - Son Dakika
22:07 Bağcılar'da çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
22:07 Büyükşehir'den "temel gönüllülük eğitimi" - Son Dakika
21:12 Bakan Kurum, Boğaz'daki gemi kazasını örnek gösterip Kanal İstanbul açıklaması yaptı - Son Dakika
20:25 Kırıkkale'de düğün salonuna kumar operasyonu: 105 gözaltı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2019 22:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]