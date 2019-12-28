İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu

6 saat önce

Yeni yılda farklı ülke ve şehirlere seyahat etmek isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu, System.String[]

Yeni yılda farklı ülke ve şehirlere seyahat etmek isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelen yolcular, güvenlik kontrolünün ardından terminale geçti. İç ve dış hatlardaki kontuvarlarda bilet işlemlerini tamamlayan yolcular, giriş kapıları ile pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.

Havalimanında yeni yılı simgeleyen bazı aksesuarlarının yer aldığı bölümlere de ilgi gösteren yolcular, "2020" yazılı platformun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

İstanbul, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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