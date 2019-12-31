İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem

6 saat önce

İSTANBUL Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin 'hanutçuluk' kapsamında değerlendirilerek idari işlem uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem, System.String[]
İSTANBUL  Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, güvenlik komisyonunda alınan karar gereğince, bugünden itibaren terminalde pankart kaldırarak yolcu karşılama yapılamayacağını, ihlal edenlerin 'hanutçuluk' kapsamında değerlendirilerek idari işlem uygulanacağını bildirdi.

İstanbul Havalimanı dış ve iç hat gelen yolcu katında, yolcu ismi, firma ismi veya numarası yazılı pankartla yolcu karşılaması konusunda yeni bir uygulamaya geçildi.İstanbul Havalimanı Güvenlik Komisyonu tarafından alınan karar gereği hayata geçirilen yeni uygulama hakkında İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı, basın mensuplarına bilgi verdi. İsmail Şanlı, yolcuların terminalden çıktıklarında kapıda kargaşa ile karşılaşmamaları adına daha kolay yararlanabilecekleri "meeting lounge"(toplanma salonu)  bölümlerini hizmete soktuklarını söyledi.  Şanlı, "Buraya gelen kişi, karşıdan kimi beklediğini bilmiş olacak. Yolcu ismi belirttiğinde misafiriyle buluşup yoluna devam edecek. Böylece müşteri geldiğinde 'Beni kim, nerede karşılayacak?' gibi tedirginlikleri de bir nebze yok etmiş bulunuyoruz. Korsan faaliyetleri engellemek noktasında 'meeting lounge' önemli misyon eda edecek. Ülkemizde turizmin gelişmesiyle beraber hanutçuluk adıyla faaliyet gösteren, çok da şık olmayan davranışları engelleme noktasında bize güç katmış olacak" diye konuştu.

"HAVALİMANI İÇİNDE PANKARTLA BİR YOLCU KARŞILAMAYI HANUTÇULUK OLARAK ADLEDECEĞİZ"

Uygulamanın hazırlanmasının yaklaşık 3 ay sürdüğünü, deneme süresi ile yolcuların alışması kapsamında bazı hazırlıklar yapıldığını belirten İsmail Şanlı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ile de gerekli görüşmelerin yapıldığını ifade etti.  Şanlı, şunları söyledi: "Güvenlik Komisyonunda alınan karar gereğince, 31 Aralık'tan itibaren, artık elinde pankart kaldırarak, misafir bekleme uygulamasını sonlandırmış olacağız. Yolcu karşılayıcılar,  31 Mart'a kadar (meeting lounge için) bir ücret ödemeyecek. Ondan sonrasında da ticaret amaçlı değil ama buradaki hizmetlerin karşılanması için bir katılım payı ödenmiş olacak. Onun dışında gelen kişi, kimi karşılayacağını biliyorsa, yani bir vatandaşımız annesi, babasını, arkadaşını, yakınını karşılayacaksa onlar da ilerideki buluşma noktalarında ya da burada kenarda bekleyerek, karşılayabilirler veya buradaki hizmetlerden yararlanabilirler. Bir kural varsa buna uyma ve uymama noktasında belli yaptırımlarımız olacak. Havalimanı içinde pankartla bir yolcu karşılamayı hanutçuluk olarak adledeceğiz. Bununla ilgili yapacağımız eylemleri ilgili kanunlar kapsamında tedrici olarak arttırmış bulunacağız."

EMNİYET ŞUBE MÜDÜRÜ ENGİN: 5 BİN 600 KİŞİYE HANUTÇULUKTAN İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Deniz Engin de hanutçuluğa karşı etkin bir şekilde mücadele yaptıklarını belirterek, "Bugüne kadar 5 bin 600 kişiye hanutçuluktan idari yaptırım uyguladık. Ayrıca 3 iş yerine kapama cezası getirdik. Yabancı uyruklu 82 kişiye de hanutçuluktan işlem yapraak İl Göç İdaresi'ne teslim ettik" ifadelerini kullandı.

İSİMLERİ EKRANDA GÖRÜLECEK

İGA Havalimanı'ndan alınan bilgiye göre, uygulama ile havalimanı gelen yolcu kapısını önünde görüntü kirliliğini ortadan kaldırılması amaçlandı. Yolcularını karşılamak isteyen profesyoneller ile acenteler, 'Meeting Lounge' alanına gelerek, karşılamak istedikleri kişilerin adını görevlilere bildirecek. Uygulama 31 Mart'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihten sonra da operasyonel maliyetleri karşılamak amacıyla belli bir fiyat politikasının uygulanacağı öğrenildi.


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İGA: Olumsuz hava koşullarına rağmen İstanbul Havalimanı'nda herhangi bir sefer iptali yok
Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri Galatasaray'ın transfer gündemindeki Samatta İstanbul'a geldi 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü

Son Dakika Haberleri
20:56 Marmara Adası sakinleri 53 saat sonra elektriğe kavuştu - Son Dakika
20:56 Düzce'de cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi - Son Dakika
20:55 Kırklareli Valisi Bilgin, Bulgaristan sınırında nöbet tutan Mehmetçiği ziyaret etti - Son Dakika
20:54 Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor - Son Dakika
20:53 Genç kızın ölümüne ilişkin yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
20:41 Milli Piyango 2019 yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyeyi kazanan numara belli oldu - Son Dakika
20:35 Son dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde amorti rakamları açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 21:00:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'nda yolcu karşılamada yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]