İstanbul Havalimanı'nda yolcu sağlığı için yeni önlemler alındı - Son Dakika

Tarifeli seferlerin haziran ayında yeniden başlayacağı İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs (Kovid-19) kapsamında bazı önlemler alındı.

Tedbirler kapsamında koronavirüsle ilgili bilgilendirme panoları terminalin belirli alanlarına yerleştirildi. Yolcuların girişlerde termal kameralarla ve akıllı kasklarla vücut sıcaklığı ölçülmesi planlanılıyor. Sıcaklıkları yüksek çıkan yolcular, hemen ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

Kaskların üzerinde bulunan kameralar, yüz tanıma ve cep telefonlarında üretilen, kişiye özel "QR" kod ile birlikte kişinin sıcaklık ölçümünü eşleştirebiliyor.

Terminalin çeşitli bölümlerinde görevlendirilen "İGA Hijyen Ekibi", hijyen ve sosyal mesafe kurallarının uygulamasından sorumlu olacak.

Bagajlar ultraviyole ışıklarla temizlenecek

İGA yetkilileri, yolcuların bagajlarını temizlemek için giriş kapılarına cihazlar yerleştirdi. Havalimanı giriş kapılarındaki x-ray cihazlarının önüne koyulan yeni cihazlar, ultraviyole ışıklarla yolcu bagajlarını temizleyecek. Güvenlikte sırada bekleyen yolcuların güvenli mesafede durması için takılan sensörler, bu kuralı ihlal eden yolcularda sinyal verecek.

Salgına karşı alınan önlemler kapsamında yolcu karşılama ve uğurlamaya gelenler alınmayacak.