İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU VE PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU VE PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Enver ALAS İSTANBUL-DHAİstanbul Havalimanı'nda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen bütün yolcu ve personelin ateşi ölçülmeye başlandı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCU VE PERSONELİN ATEŞİ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Enver ALAS İSTANBUL-DHA

İstanbul Havalimanı'nda alınan koronavirüs önlemleri kapsamında giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen bütün yolcu ve personelin ateşi ölçülmeye başlandı.

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüse karşı alınan önlemler her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda yeni bir ek tedbir daha uygulanmaya başladı. Ocak ayından bu yana Sağlık Bakanlığı tarafından ilk olarak Çin başta olmak üzere Uzak Doğu uçuşlarında, sonrasında ise tüm uçuşlarda başlatılan termal kamera uygulaması sürerken, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından, giden yolcu katından terminale giriş yapmak isteyen yolcu ve personellerin ateşi ölçülerek terminale alınmaya başlandı. Terminal giriş kapılarında bulunan güvenlik görevlileri, ellerindeki dijital ateş ölçme cihazlarıyla havalimanına giriş yapan herkesin ateşini ölçüyor. Koronavirüs'ün belirtilerinden biri olan yüksek ateş durumuna rastlanması durumunda ise kişi, İstanbul Havalimanı'nda görevli Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü bünyesindeki sağlık ekiplerine yönlendirilerek gerekli kontroller sağlanacak.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kontrolünden geçen yolcular

-Yolcu ve personellerin ateşinin ölçülmesi

-Terminal içerisinden görüntü

-Detaylar


Koronavirüs, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:04 Kaynak: DHA

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