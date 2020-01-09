İstanbul havalimanı'nda yolculara 36 dilde 'anlık çeviri' hizmeti - Son Dakika

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCULARA 36 DİLDE 'ANLIK ÇEVİRİ' HİZMETİ

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda, yabancı yolcuların iletişim sorunu yaşamaması için terminalin 35 farklı noktasında, 36 dilde ve 80 lehçede yolculara 'anlık çeviri hizmeti' verilmeye başlandı. İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi yaygın konuşulan dillerin yanı sıra Rusça, Farsça, Korece, Danca, Çekçe, Urduca gibi toplam 36 dilin bulunduğu çeviri hizmetinden yolcular memnun kaldı.

Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda yolculara yönelik teknolojik çözümler sunan projelere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Havalimanı'nın işletmecisi İGA, terminal genelinde yüz yüze hizmet verilen 35 farklı danışma bankosunda, 36 dilde ve 80 lehçede verilecek 'anlık çeviri hizmeti' projesini hayata geçirdi.

HEM SESLİ HEM YAZILI ÇEVİRİ

Danışma görevlileri ile yolcular arasında gerçekleşen anlık çeviri hizmeti, her bankoda bulunan ve özel yazılıma sahip akıllı tabletler sayesinde gerçekleşiyor. Tablet ekranındaki 36 dil ve 80 lehçenin bulunduğu panelden tercihini yapan yolcu, buradaki mikrofona konuşarak danışma görevlisiyle iletişim kurabiliyor. Sesli olarak hoparlörden duyulabilen çeviri aynı zamanda tabletin ekranına da yansıyor.

"YOLCULARIN DİL SORUNUNU TAMAMEN ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

Testlerine iki ay önce başlanan ve başarı sağlanan projeye ilişkin bilgiler veren İGA Bilişim Genel Müdürü Ersin İnankul, "İstanbul Havalimanı'nda yeni bir teknolojik uygulamaya daha başladık. Bunun adı anlık çeviri sistemi ve havalimanımızda 35 farklı noktada yolcularımıza hizmet edecek. Bu sistemin temel amacı havalimanımıza çeşitli ülkelerden gelen yolcularımıza anlık çeviri hizmeti verebilmek. Danışma noktalarında arkadaşlarımız birkaç dilde hizmet veriyor ancak 36 dilde ve 80 lehçede hizmet verecek bu teknoloji ile birlikte dil sorununu tamamen ortadan kaldırmış olacağız" diye konuştu.

"DÜNYADAKİ HAVALİMANLARINDA YENİ TEKNOLOJİLERDEN BİR TANESİ"

İnankul, danışma bankolarında yolcuların konuştukları dilleri seçebileceği bir akıllı tablet bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yolcularımız, dokunmatik panel üzerinden kendi dillerini seçerek buradan konuşabilecekler. 36 dilde çeviriye dönüşecek olan bu konuşma, yine danışmadaki arkadaşlarımız tarafından aynı şekilde isterlerse Türkçe, isterlerse diğer dillerle yolcumuza cevap verebilecek. Bu sayede karşılıklı sağlıklı iletişim kurulmuş olacak. Bu çok yenilikçi bir teknoloji. Biz havalimanımızda özel bir dizayn ile ilerliyoruz. Danışma tarafında bir mikrofon ve tablet, yolcu tarafında da akıllı tabletimiz var. Arada çeviriyi yapan yazılım algoritması mevcut. Bu hem İstanbul Havalimanı'nda hem de dünyadaki havalimanlarında yeni teknolojilerden bir tanesi."

ANLIK ÇEVİRİ HİZMETİNE YOLCULARDAN TAM NOT

Öte yandan ana dilleri dışında başka bir dil bilmeyen ve özellikle iletişim kurmakta zorlanan yolculara büyük fayda sağlayan anlık çeviri hizmeti, yolculardan da tam not aldı.

KORECE'DEN HİNTÇE'YE FARSÇA'DAN MALAYCA'YA...

İngilizce, Fransızca, İspanyolca gibi dünya dillerinin de bulunduğu anlık çeviri hizmetinde 36 dil arasında yer alanlardan bazıları şu şekilde:

"Çinçe, Japonca, Korece, Tayca, Teluguca, Tamilce, Hintçe, Endenozce, Vietnamca, Malayca, İtalyanca, Almanca, Portekizce, Katalanca, Felemenkçe, Danca, Norveççe, İsveççe, Fince, Rusça, Kazakça, Çekçe, Lehçe, Macarca, Slovakça, Hırvatça, Bulgarca, Rumence, Arapça, İbranice, Slovence, Urduca."