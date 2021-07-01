İstanbul Havalimanı'nda yolcunun unuttuğu çantadan cüzdan çaldığı iddia edilen zanlılar yakalandı - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'nda, bir yolcunun unuttuğu çantasından cüzdanını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda, 25 Haziran'da saat 12.14 sıralarında, 6 numaralı otobüs peronu yanındaki oturma gruplarında bulunan bir yolcu, siyah renkli çantasını burada unutarak ayrıldı.

Kamera görüntülerinden durumu fark eden İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, takibi sürdürdü. Bu sırada çantanın yanına gelen iki kişinin içinden cüzdanı alması üzerine ekipler harekete geçti.

Kamera kayıtlarında zanlılardan birinin cüzdanı önce pantolonunun içinde sakladığı arama noktalarından geçtikten sonra, çıkararak cebine koyduğu tespit edildi.

Kısa sürede gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Öte yandan cüzdan, sahibine teslim edildi.