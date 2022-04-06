Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik cihaz operasyonu - Son Dakika
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Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik cihaz operasyonu

06.04.2022 11:25
Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik cihaz operasyonu

Son dakika gelişmesine göre DUBAİ'den İstanbul Havalimanı'na gelen ve yurda kaçak yollardan çok sayıda elektronik cihaz sokmaya çalışan kadın yolcu ile havalimanında çalışan yer hizmeti görevlisi bir kişi gözaltına alındı.

DUBAİ'den İstanbul Havalimanı'na gelen ve yurda kaçak yollardan çok sayıda elektronik cihaz sokmaya çalışan kadın yolcu ile havalimanında çalışan yer hizmeti görevlisi bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinden İstanbul Havalimanı'na gelen Gülçin T. ile havalimanında çalışan Kerem Can G.'den şüphelendi. Polis ekipleri, gümrüklü alandan çıkış yaptıkları sırada şüpheli yolcu ve yanındaki çalışanı takibe alarak durdurdu. Gülçin T'ye ait bagajlarda yapılan aramada, 600 adet elektronik kol saati, 232 adet elektronik sigara makinesi, 1 adet Iphone 13 Pro Max cep telefonu, 1 adet profesyonel kamera, 1 adet GoPro marka profesyonel kamera, 1 adet PlayStation 5, 2 adet PlayStation 5 oyun CD'si, 1 adet kablosuz kulaklık, 1 adet Apple Watch kol saati ele geçirildi. Elektronik ürünlerle ilgili herhangi bir gümrük beyanının olmadığı anlaşılması üzerine şüpheliler ve ele geçirilen malzemeler adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, malzemelere el konuldu.


Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik cihaz operasyonu
Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik cihaz operasyonu
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik cihaz operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik cihaz operasyonu - Son Dakika
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