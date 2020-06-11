İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı - Son Dakika

Gemi kaptanlığı yapan İlknur Uzunhan ise Münih aktarmalı Şikago'ya gittiğini belirterek, şunları söyledi:

Seferlerin başlamasıyla birlikte günler öncesinden bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Güvenlik noktalarında termal kameraların önünden geçerek, Dış Hatlar Gidiş Terminaline giriş yapan yolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak, bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirdi.

Yeni normalleşme adımları kapsamında 1 Haziran'da başlayan iç hat uçuşlarının ardından İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı seferleri de bazı ülkeleri kapsayacak şekilde kademeli olarak yeniden başladı.

İSTANBUL Havalimanı'nda yaklaşık 2 ay önce koronavirüs (Covid19) nedeniyle durdurulan yurt dışı tarifeli uçuşlar, bazı ülkelerle karşılıklı olarak yeniden başladı. Uçuşlar ilk etapta Almanya , Hollanda , İngiltere 'ye gerçekleştiriliyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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