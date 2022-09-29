İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkarılmak istenilen tarihi eserler ele geçirildi

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İstanbul Havalimanı'nda yurt dışına çıkarılmak istenilen 4 bin sikke ile 27 tarihi eser niteliğindeki objeye el konuldu.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ihraç edilen gönderilere yönelik kapsamlı çalışmalarında havalimanının geçici depolama alanında bekletilen bir gönderi riskli olarak değerlendirildi.

İncelemelerde söz konusu eşyanın firma tarafından gümrük idaresine tekstil ürünü olarak beyan edildiği tespit edildi.

Eşyalar x-ray taramasına sevk edildi. X-ray görüntülerinin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığı görüldü.

Şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine gönderiler, detaylı bir şekilde kontrol edilmek üzere açıldı ve yurt dışına kaçırılmak istenen, alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş 4 bin sikke ile tarihi eser niteliğinde 27 obje ele geçirildi.

Sikke ve tarihi eserler incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Müdürlük, tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait olduğunu belirledi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı.

Soruşturma, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.