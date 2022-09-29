İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TARİHİ ESER OPERASYONU, 4 BİN ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TARİHİ ESER OPERASYONU, 4 BİN ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

29.09.2022 12:37

İSTANBUL Havalimanı'nda yurtdışına kaçırılmak istenen 4 bin adet sikke ve 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi.

İSTANBUL Havalimanı'nda yurtdışına kaçırılmak istenen 4 bin adet sikke ve 27 adet tarihi eser niteliğindeki obje ele geçirildi. Tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğu tespit edilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin, ihraç edilen gönderilere ilişkin yaptığı kapsamlı çalışmalarda, İstanbul Havalimanı geçici depolama alanında bekleyen bir gönderinin riskli olarak değerlendirildiği, incelemede söz konusu eşyanın firma tarafından gümrük idaresine 'tekstil ürünü' olarak beyan edildiğinin tespit edildiği belirtildi.

HEYKEL İÇİNE GİZLENMİŞ 4 BİN SİKKE

Eşyaların ekiplerce x-ray taramasından geçirildiği ve görüntülerin firma tarafından beyan edilen tekstil malzemeleri ile uyumlu olmadığının anlaşıldığı kaydedildi. Görüntülerde şüpheli yoğunluğa rastlanılması üzerine, gönderilerin detaylı kontrol edilmek üzere açıldığı belirtildi. Yapılan incelemede yurt dışına kaçırılmak istenen, alçıdan yapılmış heykeller içerisine gizlenmiş durumda 4 bin adet sikke ve 27 adet tarihi eser niteliğindeki objenin ele geçirildiği vurgulandı. Açıklamada, ele geçirilen sikke ve tarihi eserlerin incelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü'ne teslim edildiği, hazırlanan rapora göre de ele geçirilen tarihi eserlerin Roma, Bizans, Selçuklu, Yunan ve İslami döneme ait eserler olduğunun belirlendiği kaydedildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı.

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Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, İstanbul, Selçuklu, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TARİHİ ESER OPERASYONU, 4 BİN ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL HAVALİMANI'NDA TARİHİ ESER OPERASYONU, 4 BİN ADET SİKKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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