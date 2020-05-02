Son Dakika › Güncel › İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YURTDIŞINA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILAN 87 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YURTDIŞINA ÇIKARILMAYA ÇALIŞILAN 87 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ
6 saat önce
DHA İstanbul Havalimanı Kargo İşleme Merkezinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen ve yastık kılıfları içerisine gizlenmiş 87 bin 500 maske ele geçirildi.
İSTANBUL-DHA
İstanbul Havalimanı Kargo İşleme Merkezinde yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilen ve yastık kılıfları içerisine gizlenmiş 87 bin 500 maske ele geçirildi. Kargoyu gönderen şüphelinin deposunda yapılan aramada ise 446 bin 670 maske daha ele geçirildi. Yurtdışına çıkarılmaya çalışılan maskelerin değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu belirtilerken iki kişi gözaltına alındı.İstanbul Havalimanı Uluslararası Kargo İşleme Merkezinde yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollarla çeşitli Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere kargoya verilmiş, vakumlu yastık kılıfları içerisine gizlenmiş vaziyette 87 bin 500 adet tek kullanımlık filtreli maske ele geçirildi. Maskelerin göndericisi olan kişiye ait depoda yapılan aramalarda ise, tek kullanımlık, filtreli ve nano bez olmak üzere toplam 446 bin 670 adet maske daha ele geçirildi. Piyasa değerinin 3 milyon 500 bin lira olduğu tespit edilen 534 bin 170 adet maskeye el konuldu. Olayla ilgili iki şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 02:16 Kaynak: DHA
Son Dakika 5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı Canlı yayında Harry Potter'ı ti'ye alan Metin Hara, Adriana Lima esprileri karşısında şaşırdı