İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE? - Son Dakika
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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE?

22.03.2022 14:52

DÜNYA'NIN en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek Z kuşağı olarak adlandırılan 15-30 yaş arası yolcuların kullanabileceği ayrıcalıklı, konforlu ve eğlenceli YouthLounge'ı hizmete sundu.

DÜNYA'NIN en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olan İstanbul Havalimanı, Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirerek Z kuşağı olarak adlandırılan 15-30 yaş arası yolcuların kullanabileceği ayrıcalıklı, konforlu ve eğlenceli YouthLounge'ı hizmete sundu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından 15-30 yaş aralığındaki yolcu ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hizmete açılan YouthLounge, 5 Euro ücret karşılığında 4 saatlik WI-FI hizmeti, müzik sistemi, dev ekran projeksiyon, langırt, ücretsiz kutu oyunlarıyla seyahatleri daha renkli hale getirmeyi amaçlıyor. Z kuşağını önemseyen ve YouthLounge'ı buna göre tasarlayan İGA İstanbul Havalimanı, gençlere özel uygun fiyatlı aperatifler, kahve seçenekleri ve sosyal mesafeye uygun oturma alanları ile fark oluşturmayı hedefliyor. Açılışta DJ Burak Yeter'in performansı gençler tarafından büyük beğeni ile izlendi.

Z JENERASYONU BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

Açılış ile gençler için hizmete sunulan lounge ile ilgili açıklamalarda bulunan İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul, 'Müşteri deneyimine çok önem verdiğimiz ve 7 segmentten bir tanesi olan Z jenerasyonu için bir launch açılışında bulunuyoruz. Z jenerasyonu bizim için çok önemli. 95 ve 2010 doğumlu arkadaşların kullanabileceği bir lounge tasarladık. Bu tasarı yaparken de ülkemizin önde gelen 7-8 üniversitesiyle beraber çalışıp onların fikirlerini alarak havalimanımızın içindeki en güzel yerlerden birine lounge konumlandırdık. Bu alan dünyada ilk kez İstanbul Havalimanı'nda uygulanan bir proje. Bütün genç arkadaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Z KUŞAĞI İÇİN TRENDLERİ İYİ YAKALAMIŞLAR

Lounge'nin gençlerin istediği tarzda yapıldığını ifade eden üniversite öğrencisi Sefa Sağdıç ise şunları söyledi:

"Burası Avrupa ve Dünya için önemli destinasyonlardan bir tanesi hatta ilk sırada olma yolunda ilerliyor. Böyle bir loungenin İstanbul Havalimanı'nda yapılması biz gençler için çok önemli. Yetkililerin emekleriyle çok güzel bir proje ortaya çıkmış. Z kuşağı için trendleri iyi yakalamışlar. En uzun yolcular bile çok eğlenceli bir hale gelecek."

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE?
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE?
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE?
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 'Z KUŞAĞINA' ÖZEL 'LOUNGE?

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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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