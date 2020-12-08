İstanbul Havalimanı'ndaki "Hijyen Takımı"na özel üniforma - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'ndaki "Hijyen Takımı"na özel üniforma

08.12.2020 14:39
İstanbul Havalimanı'ndaki

İstanbul Havalimanı, Keyvan Havacılık tarafından üretilen son teknoloji antimikrobiyal ve antiviral üniformaları kullanan dünyadaki ilk havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı, Keyvan Havacılık tarafından üretilen son teknoloji antimikrobiyal ve antiviral üniformaları kullanan dünyadaki ilk havalimanı oldu.

İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında kurulan Hijyen Takımı'nın, terminal içerisinde yolculara mesafeyle ilgili uyarılar yaptığı, koltuklar, yürüyüş yolları ve kapılar etrafındaki sınırlamalara yardımcı olan uygunluk kontrollerini gerçekleştirdiği belirtildi.

Hijyen Takımı'nın, ayrıca yüksek teknoloji ve akıllı ekranlı kasklarının termo-tarama sensörleri ile terminaldeki yolcuların vücut ısılarını gözlemlemek için 7/24 görev yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Salgın ile mücadele önemli bir rol üstlenen Hijyen Takımı'nın daha yüksek bir güvenlik seviyesi sağlamak adına ekibin özel ihtiyaçlarını da düşünerek gömlek, pantolon, ceket, bel çantası ve ayakkabıdan oluşan kişiye özel bir kıyafet tasarladı. Bu ekipmanlar antimikrobiyal ve antibakteriyel olmalarının yanı sıra, aynı zamanda rahat, cilt dostu, nefes alabilir ve koku giderici özelliklerine sahip. Keyvan Havacılık, bünyesinde oluşturduğu ekip tarafından tasarımı yapılan bu üniformaların havacılık ekiplerini güvende tutmak için teknolojiyi moda ile buluştururken aynı zamanda yolcuların kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı oluyor."

"Ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

İstanbul Havalimanı ile yapılan bu çalışmanın havacılık sektörünün toparlanma sürecini hızlandırmak için daha fazla önlem almaya teşvik edecek umut verici bir adım olarak değerlendiren Keyvan Havacılık CEO'su Mehmet Keyvan ise "Dünyanın en büyük havalimanlarından birine hizmet etme şansına sahip olduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Hava ve yer ekiplerini mutlu etmek için ürünlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Havacılık, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'ndaki 'Hijyen Takımı'na özel üniforma - Son Dakika


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