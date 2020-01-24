İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır - Son Dakika

İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.

İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda karantina müşahede odası hazırlandı.

Sağlık Bakanlığının bu ülkeden gelen tarifeli uçakların yolcularının termal kameralarla kontrolden geçirilmesi kararının ardından vücut ısısının 38 derecenin üzerinde olduğu tespit edilen yolcular, muayeneden geçirilmeye başlandı.

Riskli olduğu belirlenen yolcular, özel kıyafetli görevliler nezaretinde Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün İstanbul Havalimanı Karantina Müşahede Odasına getiriliyor, buradaki değerlendirmenin ardından negatif basınçlı sedye ve özel cihazlarla donatılmış 112 ambulanslarıyla belirlenen hastanelere sevk ediliyor.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, havalimanında hizmete hazır haldeki odayı basın mensuplarına tanıttı.

Kavak, havalimanındaki ilgili tüm birimlerin salgın konusunda bilgilendirildiğini, termal kameralarıyla belirlenen şüpheli hastalara anında müdahale açısından müşahede odasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da büyük paniğe neden olan Çinli kadın, ülkesine gönderilirken görüntülendi
'Robin Hood', bakkalda veresiye defterini kapatıp cama da yazı astırdı Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 18:40:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Havalimanı'ndaki karantina müşahede odası hizmete hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]